"مبادرة الاطار مرحب بها".. ائتلاف المالكي يعلق على احتمالية عودة التيار الصدري للحوارات

2022/04/08 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، ان الحوارات الجارية حاليا تأتي لانهاء حالة الركود في العملية السياسية والحوارات تكمن لإيجاد مخرج ضمن الحلول التي تطرح من القوى السياسية والحوارات ستشمل اطراف من التحالف الثلاثي.

وبشأن سؤال لـ (بغداد اليوم) عن احتمالية وجود التيار الصدري ضمن دائرة الحوار، قال هشام الركابي المتحدث بأسم رئيس ائتلاف دولة القانون، ان "الإطار التنسيقي لايضع خطاً أحمر على طرف ولايهمش طرف والكل يتحرك ويتواصل معهم بهدف انضاج خارطة طريق تنهي هذه الازمة".

وأضاف أن "هناك اطرافاً سياسية ارسلت إشارات لنا مرحبة بالمبادرة التي اعلنها الإطار التنسيقي والايام القادمة ستكون كفيلة بوضوح مواقف كتل أخرى بالعملية السياسية".

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