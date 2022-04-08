2022/04/08 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيات وحالات إختناق جراء عاصفة ترابية تجتاح العراق المحافظات – مراسلو (الزمان) اودت عاصفة ترابية تجتاح العراق منذ يومين ، بحياة 5 اشخاص في طوزخرماتو واختناقات شديدة في محافظات اخرى ،فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،استمرار تصاعد الغبار في الوسط والجنوب مع فرصة لتساقط الامطار شمالا.وذكر بيان للهيئة تلقته […]

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