2022/04/08 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين قتل الأمريكان عائلة شقيق أم علاء بيروت – محسن حسين لا اعتقد ان عائلة عراقية سلمت من اذى الغزو الامريكي للعراق عام 2003.كل العوائل عانت من قتل واحد او اثنين او اكثر على يد الامريكيين واتباعهم وحلفائهم لكن هناك عوائل بكاملها كان مصيرها القتل دون ان يكون لها ذنب ومنها عائلة المرحوم سمير […]

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