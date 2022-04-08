2022/04/08 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيفاد دفعة من جرحى التظاهرات للعلاج في برلين بغداد – ندى شوكت: توجه جرحى تظاهرات تشرين ، الى العاصمة الالمانية برلين ، لتلقي العلاج ضمن مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.واظهرت صورا تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي (توديع جرحى تظاهرات تشرين فجر امس ، في مطار بغداد قبل التوجه الى برلين لتلقي العلاج).واستقبل الكاظمي، في وقت […]

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