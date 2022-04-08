سطام أبو ريشة يوجه نداءً عاجلاً إلى رئاسة الوزراء وقيادة القوات العامة

2022/04/08 | 20:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه نجل الزعيم العشائري في محافظة الأنبار، عبد الستار أبو ريشة، اليوم الجمعة، نداء إلى رئاسة الوزراء وقيادة القوات العامة، عقب حادثة محطة وقود قضاء الرطبة.وقال أبو ريشة في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، إن “ما حصل قبل اعات من حرق محطة وقود في قضاء الرطبة واختطاف العاملين داخلها من قبل داعش […]

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