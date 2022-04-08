2022/04/08 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيون يستحضرون مآسي الغزو الأمريكي عقب إجتياح بغداد فضائح أبي غريب وبوكا وإنتهاكات بلاك ووتر عالقة في الذاكرة الإنسانية بغداد – فائز جواد يستذكر العراقيون اليوم السبت ، ما خلفه غزو الولايات المتحدة للبلاد عــــــــــقب اجتياح بغداد عام 2003 وما تلاه من فضيحة ارتكبتها قواتها في سجني بوكا وابي غريب ،والمجزرة التي اقدمت عليها شركة […]

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