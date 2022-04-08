داعش يختطف احد عمال محطة وقود غربي الانبار

2022/04/08 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان عناصر مسلحة اختطفت احد عمال محطة وقود في قضاء الرطبة غربي الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بحجة تزويد عجلتهم بالوقود قامت مجموعة مسلحة يعقتد انتمائهم لتنظيم داعش بالدخول الى محطة وقود واختطفت احد موظفيها ضمن قضاء الرطبة ولاذت بالفرار".واضاف ان "قوة امنية وصلت لمكان الحادث وحاليا تجري عملية تفتيش وتمشيط للمنطقة".

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