سبيس إكس وأكسيوم ترسلان أول طاقم مدني إلى محطة الفضاء الدولية لمدة 10 أيام.. شاهد الإطلاق

2022/04/08 | 20:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق أول طاقم مدني بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح.وهذه هي المهمة الافتتاحية، المسماة Ax-1 – لشركة السفر السياحي إلى الفضاء "Axiom Space".

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