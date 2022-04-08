توب 5: تفاعل على قرار إحالة قضية خاشقجي للسعودية.. و انطلاق أول طاقم مدني إلى الفضاء

2022/04/08 | 20:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إدانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عملية إطلاق النار التي أودت بحياة شخصين في تل أبيب مساء الخميس، إلى انطلاق صاروخ لشركة "سبيس إكس"، يحمل على متنه 3 مدنيين ورائد فضاء سابق في ناسا، إلى محطة الفضاء الدولية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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