2022/04/08 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0rhaCQ2nY2A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك | الصحة لـ دجلة: 220 مواطنا توجهوا إلى المستشفيات جراء العاصفة الترابية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك | الصحة لـ دجلة: 220 مواطنا توجهوا إلى المستشفيات جراء العاصفة الترابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).