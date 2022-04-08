مسؤول أميركي: روسيا استخدمت صاروخا باليستيا في هجوم كراماتورسك

2022/04/08 | 20:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول أميركي يقول إن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا في هجوم كراماتورسك

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