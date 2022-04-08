الحشد يطيح بإرهابي في بغداد

2022/04/08 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تمكن عناصرها من الإطاحة بأحد عناصر داعش في بغداد.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه " بناء على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات العسكرية للمعاونيةوبالتعاون مع استخبارات اللواء التاسع بالحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة عمليات #بغداد / الفرقة 11، حيث قامت قوة من معاونيةالاستخبارات والمعلومات باعتقال الارهابي (ث.ن.د) المطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد".

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