التربية: لاتوجد عطلة رسمية يوم غد

2022/04/08 | 20:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عدم وجود عطلة رسمية يوم غد السبت.وذكر بيان مقتضب للمكتب الاعلامي للوزارة وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه” لاتوجد عطلة رسمية للمدارس يوم غد السبت”.فيما قررت حكومة ميسان المحلية، اعتبار يوم غد السبت عطلة رسمية بمناسبة ذكرة “استشهاد” المرجع الديني محمد باقر الصدر.

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