2022/04/08 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزّاز يغيث عائلة من البصرة بعشرة ملايين دينار وتجهيز منزلها بأثاث جديد بغداد – الزمان اغاث رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز في خامس ايام الشهر الفضيل عائلة من البصرة بمبلغ عشرة ملايين دينار ، خلال حلقة جديدة من برنامج (على نياتكم ترزقون) الذي تعرضه قناة (الشرقية)، حيث زار فريق البرنامج عائلة (ابو عقيل) […]

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