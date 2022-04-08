2022/04/08 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يدعو إلى ضغط شعبي يدفع الحكومة لإنجاز ميناء الفاو البرلمان يطالب بإعفاء كمركي وضريبي على المواد الغذائية والخضار بغداد – قصي منذر طالب مجلس النواب ، الحكومة باعفاء كمركي وضريبي على المواد الغذائية والخضار لمدة شهرين ،فيما تشهد محافظة البصرة اليوم السبت ،احتجاجات تطالب بفتح استيراد المواد التي لا تنتج محليا وتسهيل ترويج المعاملات […]

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