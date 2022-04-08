2022/04/08 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستهداف عين الأسد بمسيّرتين بعد قصف مصفاة في أربيل تصعيد على وقع الخلافات رغم دعوات الحيطة الانبار – الزمان اربيل – فريد حسن تعرضت مجددا قاعدة عين الاسد غرب محافظة الانبار ،التي تضم مدربين من التحالف الدولي الى هجوم بواسطة طائرتين مسيرتين ،سبقها اعتداء على مصفاة نفط قرب اربيل قبل يومين ، في تصعيد جديد […]

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