لندن ترسل إلى كييف دفعة جديدة من الأسلحة بقيمة 130 مليون دولار

2022/04/08 | 21:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا دفعة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة بقيمة 130 مليون دولار.وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز: “خلال الأسبوع الماضي، عقدت المملكة المتحدة مؤتمرا للمانحين، كان من الممكن خلاله جمع معدات وأسلحة لأوكرانيا مقابل 1.5 مليار جنيه […]

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