السفارة العراقية تسهل إجراءات علاج جرحى تظاهرات تشرين في ألمانيا

2022/04/08 | 21:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، تسهيل إجراءات علاج جرحى تظاهرات تشرين في ألمانيا.وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سفارة جُمهوريَّة العراق لدى ألمانيا استقبلت جرحى تظاهرات تشرين ومرافقيهم المبتعثين للعلاج من رئاسة الوزراء في المستشفيات الألمانيّة".وأضاف الصحاف، أنه "استكمالاً لرعاية وتوجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكّد السفير على حرص الحكومة العراقيَّة بتسهيل كافة السُبُل للجرحى بإكمال رحلتهم العلاجيّة، وتماثلهم للشفاء باسرع وقت".وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قال خلال استقباله جمعاً من جرحى تظاهرات تشرين مع عوائلهم، وذلك قبيل سفرهم إلى خارج العراق لتلقي العلاج، بحسب بيان صادر عن مكتبه تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة أوفت بما عاهدتكم به ولبت طلبكم بالعلاج في خارج العراق".وهنأ الكاظمي، الشباب الجرحى وعوائلهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك"، مشيداً بتضحياتهم وتصديهم من أجل الإصلاح، وتلبية المطالب الحقة للمواطنين، متمنياً لهم الشفاء التام وسلامة السفر".وأثنى رئيس الوزراء، على جهود المكلف بإدارة وزارة الصحة، ومكتب رئيس الوزراء اللذين بذلاً جهوداً مضاعفة لتجاوز بطء إجراءات السفر، بسبب الظروف الدولية المتمثلة بجائحة كورونا، فضلاً عن بطء التشريعات والبيروقراطية"، وفقاً لنص البيان.

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