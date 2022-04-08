المفوضية الأوروبية تحذر المجر من دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

2022/04/08 | 21:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن المجر ستنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي إذا أوفت بوعدها لروسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل.

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