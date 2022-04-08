رئيس تيار الحكمة العراقي يطرح مبادرة  لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد

2022/04/08 | 21:15 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، أن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم طرح مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي القائم في البلاد من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أكتوبر الماضي.

ودعا الحكيم في مبادرته، التي تتضمن عدة نقاط، إلى جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من "دون شروط أو قيود مسبقة"، وتسمية الكتلة الأكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر.

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وتشمل المبادرة حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر "تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مرشح الأغلبية السنية والأغلبية الكردية والأغلبية الشيعية لتمرير مفهوم الأغلبية المطمئنة للجميع".

وتدعو المبادرة أيضا إلى صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة القادمة وتحديد أسقف زمنية "واقعية" لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول.

وبعد مرور ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.



ولم يتمكن البرلمان العراقي في مارس الماضي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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