2022/04/08 | 21:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رداً على ما تناوله المدعو (نجاح محمد علي) والذي ظهر على قناة (1news) من خلال أحد برامجها وتطاول على الجيش العراقي الباسل، ووجه له اتهامات باطلة لا يوجهها الا من يعادي العراق وشعبه وجيشه.فان وزارة الدفاع تؤكد أن الجيش العراقي لا يسمّى باسم حاكم وهو جيش العراق وحامي البلد وشعبه و ما أثبته […]

ظهرت المقالة وزارة الدفاع تتوعد “نجاح محمد علي” قانونياً أولاً على ايرث نيوز.

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