جماليات الصورة التشكيلية والنقد الاقتحامي في نصوص الزعيم احمد - محمد احمد الغريب عبدربه

2022/04/08 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_احمد_الغريب_عبدربه الست العجوز بائعة المناديل تحت الكوبري أمام مسارح الاطفال ومسرحيات الدراما التعبيرية في وجهها ندبة جمالية سألتني مرة عن تفسيرات لوحات دالي وأنها كانت سيريالية وهي طفلة فاشتريت منها باكو مناديل واعطيتها مقابل حبات من الفراولة ولم تندهش.استطاع الفنان الزعيم احمد في معرضه الاخير "اصل الحكاية"، أن يكون وجوديا حذقا غير مغرقا في إبعاد الوجودية المعتادة فكان لا معقوليا وفقا لكامي في اتجاهات في الوجوه ......





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