الإنسانية المطلقة ونسبية الدين والتاريخ والعِرق - المهدي بوتمزين

2022/04/08 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين هذه الرسالة الممهدة لجسر النضال المبدئي ، تبتعد على أن تكون نظرية مستحدثة في أخلاق الفعل الجماهيري المحرك للضمير الجمعي ، وإنما تجد روحها وماهيتها في كنه شخصي وفعل ذاتي فردي .



إنها رسالة تستعرض زاوية رؤية للفعل النضالي في المغرب كوعاء يحتضن ذواتا وكينونات مختلفة الحمولات الفكرية والقدرات الذهنية ؛ ومتعددة التوجهات والمشارب .



أقنومي وجد ذاته الواعية في إيالة تمتح من الإسلام السني وال ......





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