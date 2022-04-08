كردستان تسجل اصابات جديدة بفيروس كورنا

2022/04/08 | 21:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن خلو مستشفيات الإقليم من أي حالة وفاة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن مختبراتها سجلت 31 اصابة بفيروس كورونا، دون تسجيل حالات وفاة”.وأشار البيان إلى أن “حالات الشفاء بلغت 18 حالة”.انتهى/25

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