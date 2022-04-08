محافظات عراقية عطلت الدوام غدا.. تعرف عليها - عاجل

2022/04/08 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليوم غد السبت.

وأعلنت محافظات ميسان وواسط وكربلاء والنجف ومحافظات اقليم كردستان، تعطيل الدوام للمدارس ليوم غد السبت بمناسبة ذكرى استشهاد اية الله العظمى محمد باقر الصدر (قدس سره)، وسقوط النظام الدكتاتوري السابق.

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