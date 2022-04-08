الدفاع ترد مجددا على اتهامات مسيئة للجيش

2022/04/08 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ردت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، مجددا على اتهامات مسيئة للجيش العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "ما تناوله المدعو (نجاح محمد علي) والذي ظهر على قناة (1news) من خلال أحد برامجها وتطاول على الجيش العراقي الباسل، ووجه له اتهامات باطلة لا يوجهها الا من يعادي العراق وشعبه وجيشه".

وأكدت أن "الجيش العراقي لا يسمّى باسم حاكم وهو جيش العراق وحامي البلد وشعبه و ما أثبته من خلال كل البطولات التي قام به منذ تأسيسه الى يومنا هذا، وأن معارك التحرير خير دليل على وطنية هذا الجيش ومهنيته وأن دماء الشهداء الأبطال من الضباط والمراتب الذين ضحوا بأرواحهم الزكية من أجل أن ينعم الشعب العراقي بالأمن والسلام، لدليل قاطع على مدى حب منتسبي هذا الجيش لبلدهم وشعبهم".

وأضافت أن "الجيش العراقي لم يتوانَ عن مشاركة إخوانه العرب في المعارك التي خاضوها في فلسطين وسوريا والأردن ومصر، وإن شواهد القبور الموجودة في تلك الدول لشهداء الجيش العراقي، خير دليل على عمق المسؤولية والروح الوطنية التي يملكها هذا الجيش فهو يؤمن بها بأن الوطن العربي جسد واحد وإذا تعرض جزء منه لأي اعتداء سيهب لنجدته ونصرته".

وبينت أن "ما تحدث به المدعو (نجاح محمد علي) يعد إساءة واضحة وصريحة للمؤسسة العسكرية ولكل منتسبيها، وأن وزارة الدفاع لن ترضى أن يساء إلى هذه المؤسسة العريقة والتي يمتد تاريخها لـ (101) عام، قدمت خلالها العديد من التضحيات والبطولات منذ تأسيسها في العام 1921 والى يومنا هذا".

وأكدت أنها "ستحتفظ بحقها القانوني بالرد وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وسيكون القضاء هو الفيصل بيننا، كما نؤكد اننا لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش العراقي".

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