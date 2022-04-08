2022/04/08 | 22:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔹بيان 🔹تشجب شركة توزيع المنتجات النفطية ما تعرضت له محطة تعبئة الوقود الكبيسي المشيدة في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار حيث اقدمت مجموعة ضالة يشتبه بانتمائها لعصابات داعش الارهابية بحرق المحطة واختطاف احد العاملين التابعين الى فرع الانبار .🔹ان محطات الوقود كانت وستبقى عنوانا لخدمة المواطنين وان هذا الفعل الارهابي لن يزيد الارهاب الا قبحا […]

ظهرت المقالة حادثة محطة وقود الرطبة..



المنتجات النفطية تصدر بياناً غاضباً أولاً على ايرث نيوز.

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