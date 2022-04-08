المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام غداً

2022/04/08 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع قررت عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد السبت.وأعلنت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة يوم غد السبت.وقال المحافظ علي دواي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناءً على قرار مجلس محافظة ميسان رقم (13) لسنة 2015 والمتضمن اعتبار يوم 9/ 4 عطلة رسمية من كل عام في جميع دوائر الدولة في المحافظة، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس سره)".كما أعلنت محافظة واسط، تعطيل دوام المدارس ليوم غد السبت، بذكرى استشهاد آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر "قدس سره الشريف" وذكرى اسقاط النظام الديكتاتوري المقبور".من جانبها، قررت محافظتا النجف الأشرف وكربلاء المقدسة تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد السبت.وفي سياق ذلك، أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت.

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