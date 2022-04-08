تشكيلة القوة الجوية الرسمية لمواجهة الجزيرة الإماراتي

2022/04/08 | 22:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مدرب القوة الجوية حكيم شاكر، عن تشكيلة الصقور التي ستخوض مواجهة الجزيرة الإماراتي، مساء اليوم.وسيلتقي الفريقان ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وسيبدأ شاكر المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد صالح.خط الدفاع: سامح سعيد، أحمد إبراهيم، ميثم جبار، ضرغام اسماعيل.خط الوسط: صفاء هادي، محمد علي عبود، […]

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