مسؤول أمريكي لـCNN: روسيا استهدفت محطة قطار كراماتورسك بصاروخ بالستي

2022/04/08 | 22:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول دفاعي أميركي كبير، الجمعة، إن الصاروخ الذي أصاب محطة قطار في مدينة كراماتورسك الأوكرانية كان صاروخا باليستيا قصير المدى من طراز SS-21 أطلق من موقع روسي داخل أوكرانيا، بحسب التقييم الأولى للهجوم.

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