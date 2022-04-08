اصابة شخصين بمشاجرة عشائرية شرقي بغداد

2022/04/08 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة شخصين اثر مشاجرة عشائرية في منطقة الفضيلية جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة عشائرية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة "مسدس وبندقية كلاشنكوف" ضمن منطقة الفضيلية جنوب شرقي بغداد.واضاف ان" المشاجرة اسفرت عن اصابة شخصين من طرفي المشاجرة اصابات خطيرة بطلق ناري".

واشار المصدر الى ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت خمسة من اطراف المشاجرة".

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