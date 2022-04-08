كربلاء.. مشاريع تربية الأسماك بالأقفاص تسوق أكثر من (89) طن في الشهر الماضي

2022/04/08 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت مديرية الزراعة في محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، ان مشاريع تربية الاسماك بواسطة الاقفاص العائمة في المحافظة قامت بتسويق اكثر من( 89 طن) من لحوم الاسماك بهدف سد حاجة السوق المحلية.و ذكر مدير زراعة كربلاء المقدسة المهندس مهدي الجنابي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “مشاريع تربية الاسماك بالاقفاص العائمة المجازة […]

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مشاريع تربية الأسماك بالأقفاص تسوق أكثر من (89) طن في الشهر الماضي أولاً على ايرث نيوز.

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