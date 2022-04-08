مسؤولون أوكرانيون: 67 جثة دفنت في مقبرة جماعية في بوتشا

2022/04/08 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولون أوكرانيون: 67 جثة دفنت في مقبرة جماعية

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