تعليمات “فورية” من الكمارك بخصوص البضائع الزراعية

2022/04/08 | 22:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل دخول البضائع الزراعية.وقالت الهيئة في بيان تلقت ايرث نيوز نسخة منه، إن “مدير عام الهيئة العامة للكمارك العراقية شاكر الزبيدي، أصدر تعليمات فورية الى المراكز الكمركية كافة بتسهيل إجراءات دخول البضائع الزراعية لتامين حاجة السوق المحلية ورفدها بماتحتاج لمنع الزيادة في اسعار […]

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