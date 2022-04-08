ملفات عسكرية تكشف عن

2022/04/08 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

عندما كان الجيش الأمريكي يخطط لشن غارة جوية على مصنع قنابل لتنظيم داعش في العراق عام 2015، فإنه فشل في النظر بشكل كافٍ في إمكانية حدوث انفجارات ثانوية من الذخائر المخزنة هناك ، مما خلف عشرات الضحايا والخسائر المادية ،وفقًا لوثائق عسكرية كانت مختبئة.

وبحسب تقرير موقع "the intercept” ترجمته (بغداد اليوم) ، فقد كشفت الملفات العسكرية ، وبحسب ما ورد ، فأنه"في عام 2015 ،احتوى مصنع القنابل التي استهدفته الغارة الجوية في مدينة الحويجة على أكثر من 18000 كيلوغرام من المواد المتفجرة ، ومع الاستهداف حدثت انفجارات ثانوية قتلت عشرات العراقيين وألحقت أضرارًا ودمرت آلاف المنازل".



قال أحد الناجين في وقت لاحق لمراسل من منظمة غير حكومية "اعتقدت أنها كانت قنبلة نووية".

في أعقاب المذبحة ، أصر رئيس القيادة المركزية الأمريكية في رسالة بريد إلكتروني ، متضمنة في تقييم متابعة تفصيلي للهجوم من قبل المحققين العسكريين ، على أن الضربة تم تنفيذها بدقة مع مراعاة تقدير الأضرار الجانبية.

تم تضمين رسائل البريد الإلكتروني ووثائق التحقيق الأخرى في 73 صفحة من تقييمات ما بعد الضربة لهجوم الحويجة والتي تعد جزءًا من 5400 صفحة من أرشيف المراجعات السرية للبنتاغون لمزاعم الضحايا المدنيين الناتجة عن الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا.واضاف التقرير ان"الوثائق ، وهي جزء من سلسلة "ملفات الضحايا المدنيين" ، تقدم لمحة واضحة عن المعلومات الاستخبارية الخاطئة والاستهداف غير الدقيق الذي أدى إلى مقتل الآلاف من غير المقاتلين.



كما أنها تقدم نظرة على السياسات والإجراءات غير المعروفة - مثل الفشل في تصنيف الانفجارات الثانوية في تقديرات الأضرار الجانبية المحتملة من هجوم على مصنع للقنابل"

قالت آني شيل ، كبيرة مستشاري السياسة الأمريكية والدعوة في مركز المدنيين في الصراع: "إنه لأمر مستغرب كون الانفجارات الثانوية لم يتم أخذها في الاعتبار في تقدير الأضرار الجانبية - خاصة في هذه الحالة ، حيث كان الهدف مصنعًا للمتفجرات". واضافت"إنه يوضح أيضًا الطرق الأوسع التي أخفقت بها الولايات المتحدة وشركاؤها في معالجة ليس فقط الوفيات والإصابات المباشرة للمدنيين ، ولكن أيضًا النطاق الواسع للأضرار المترددة التي تدمر المجتمعات لسنوات قادمة ، حيث عانى المدنيون في الحويجة بشكل مباشر - أشياء مثل فقدان سبل العيش والخدمات الأساسية والنزوح ، وأزمات الصحة العامة ، وانعدام الأمن الغذائي ، والصدمات النفسية طويلة الأمد".

وتابع التقرير انه"تم الاستعانة بمصادر خارجية للهجوم من قبل الولايات المتحدة على مصنع العبوات الناسفة المفخخة في الحويجة لطائرتين هولنديتين من طراز F-16 اللتين أصابتا الموقع ليلة 2-3 حزيران 2015"

ووفقاً لتقرير جديد صادر عن مركز باحثين من الغد ، وباكس (منظمة حماية مدنية هولندية) ، وجامعة أوتريخت.



فأن"والانفجار الثانوي قتل 85 مدنيًا على الأقل ، ربما أصيبوا 500 شخص أو أكثر ، وألحقوا أضرارًا بـ 1200 شركة و 6000 منزل"

يتذكر عبد الله رشيد صالح ، الذي قُتل أطفاله الخمسة وزوجتيه في الغارة ، في مقابلة أجريت معه عام 2021 مع فريق البحث المُدرج في التقرير: "بين عشية وضحاها ، فقدت روحي وجسدي وعائلتي وكل شيء".



"أريد أن أقابل الشخص الذي قتل عائلتي وأسأله لماذا فعل ذلك؟"

يشار الى انه "تمت الموافقة على استهداف مصنع المركبات المفخخة من قبل اللفتنانت جنرال جيمس تيري ، قائد قوة المهام المشتركة المشتركة - عملية العزم الصلب ، وفقًا لتحقيق الجيش في اب 2015 ، والذي تم إصداره أيضًا في "ملفات الخسائر المدنية" في مجلة التايمز".

كتب المسؤول عن تنفيذ الاهداف والضربات ، الذي تم حذف اسمه من الوثائق: "لا أعتقد أن أي شخص كان بإمكانه توقع حجم الانفجار والتأثيرات في المنطقة المجاورة".



مضيفاً انه"من المستحيل تقدير الآثار الثانوية بأي مستوى من الدقة".

لكن في عام 2020 ، أفادت مجموعة مراقبة الغارات الجوية (Airwars) ومقرها المملكة المتحدة أن بريدًا إلكترونيًا لوزارة الخارجية الهولندية من خزيران 2015 أشار إلى تقدير "المستودع ربما احتوى أكثر من 18060 كيلوغرامًا من المتفجرات المخزنة ، مما يجعل هذا أكبر مصنع لعبوات ناسفة لداعش على الإطلاق".



في العام الماضي ، عندما فجرت البحرية الأمريكية نفس الكمية تقريبًا من المتفجرات - 40 ألف رطل - بالقرب من حاملة طائراتها الجديدة لاختبار القدرة على البقاء القتالية للسفينة ، سجلت قوتها 3.9 درجة ، أي ما يعادل زلزالًا صغيرًا.

بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على الهجوم ، لم تتعاف الحويجة أبدًا ، وفقًا للتقرير الجديد.



"قتلت الغارة الجوية الكثير ودمرت العديد من أماكن العمل وكلفت الكثير من الناس مصدر رزقهم ؛ أصبح الناس نازحين لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن.



كما أن الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء قللت من وصول المدنيين إلى مياه الشرب النظيفة".

بعد أن كشفت وسائل الإعلام الهولندية مسؤولية هولندا عن ضربة الحويجة ، أنشأ المشرعون صندوقًا للمساعدة في إعادة إعمار المدينة.



لكن المبلغ المخصص البالغ 4.4 مليون يورو لم يتم إنفاقه بالتشاور مع السلطات المحلية ، وهو غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المستمرة.



كما لم تقدم الحكومة الهولندية ولا الحكومة الأمريكية اعتذارًا للناجين أو تعويض فردي ، وهو أمر نادر الحدوث.

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