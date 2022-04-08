2022/04/08 | 22:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في بغداد.وذكر بيان للداخلية وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق […]

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