2022/04/08 | 22:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت الهيئة العامة للكمارك، اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل دخول المنتجات الزراعية عبر المراكز الكمركية لتامين حاجات المواطنين.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مدير عام الهيئة العامة للكمارك العراقية شاكر الزبيدي أصدر تعليمات فورية الى المراكز الكمركية كافة بتسهيل إجراءات دخول المنتجات الزراعية لتامين حاجة السوق المحلية ورفدها بما تحتاج لمنع الزيادة في اسعار تلك المنتجات تماشيا مع الظروف الراهنة التي تتطلب المزيد من الجهود ومنع المتلاعبين بقوت الشعب." وأضافت، أن "الزبيدي وجه بتنفيذ تلك التعليمات فورا وفي المراكز الكمركية كافة ودون تاخير مع التاكيد على اهمية إصدار إجازات الإستيراد من وزارتي التجارة والزراعة بعد الحصول على تعهدات من قبل المستوردين لغرض سرعة الإنجاز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تتخذ إجراءات فورية لتسهيل دخول المنتجات الزراعية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تتخذ إجراءات فورية لتسهيل دخول المنتجات الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).