أكاديمية الأوسكار تمنع ويل سميث من حضور الفعاليات لـ10 سنوات.. والممثل يعلق

2022/04/08 | 22:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار، الجمعة، منع الممثل ويل سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار للسنوات العشر المقبلة بسبب صفعه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.

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