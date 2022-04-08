زوجة آخر ملوك إيران تنقل إلى مستشفى بباريس

2022/04/08 | 22:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي للملكة فرح بهلوي، زوجة آخر ملوك إيران محمد رضا بهلوي، الجمعة عن نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، بسبب وضعها الصحي.وقال بيان للمكتب الاعلامي إنه “تم نقل الملكة الإيرانية السابقة فرح بهلوي إلى المستشفى لرعاية وعلاج الآثار الجانبية للأدوية”، مضيفاً إن “العلاج الطبي الذي تتلقى فرح بهلوي فعال […]

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