برشلونة يعلن طبيعة إصابة بيكيه

2022/04/08 | 22:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن نادي برشلونة الاسباني، طبيعة إصابة مدافعه جيرارد بيكيه التي تعرض لها امس الخميس.وذكر النادي في بيان أن “الفحوصات التي أجريت ظهر اليوم، أظهرت أن لاعب الفريق الأول جيرارد بيكيه يعاني من إصابة في العضلة المقربة في الفخذ الأيسر”.وكان بيكيه قد تعرض للإصابة في مباراة برشلونة أمام إينتراخت فرانكفورت في الدوري […]

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