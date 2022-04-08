2022/04/08 | 22:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة فرع توزيع

كهرباء كربلاء بضرورة معالجة الضعف

الحاصل للفولتية للمغذيات الكهرباء

وقلة ساعات التجهيز لمزارع الحنطة في

قضاء عين التمر غرب ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعيات الفلاحية في كربلاء تناشد بمعالجة ضعف الفولتية للمغذيات الكهربائية لمزارع الحنطة في قضاء عين التمر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعيات الفلاحية في كربلاء تناشد بمعالجة ضعف الفولتية للمغذيات الكهربائية لمزارع الحنطة في قضاء عين التمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).