النجف وكربلاء تنظمان الى تعطيل دوام المدارس يوم غد

2022/04/08 | 22:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظتي النجف وكربلاء، اليوم

الجمعة، عن تعطيل الدوام الرسمي في

المدارس ليوم غد السبت.





وقال محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم

الخطابي في بيان صحفي أن يوم غد السبت

الموافق هو يوم عطلة لجميع مدار

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