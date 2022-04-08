2022/04/08 | 22:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة والتجارة تستنفران جهودهما لمنح موافقات إجازات استيراد المواد الزراعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/08 | 22:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة والتجارة تستنفران جهودهما لمنح موافقات إجازات استيراد المواد الزراعية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة والتجارة تستنفران جهودهما لمنح موافقات إجازات استيراد المواد الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).