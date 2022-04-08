2022/04/08 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

اعلنت القوات الامنية في الانبار، اليوم الجمعة، رفع حظر التجوال في حديثة غربي الانبار.

وكانت القوات الامنية، فرضت، اليوم الجمعة، حظراً للتجوال في قضاء حديثة بمحافظة الانبار.

وقال مصدر مطلع ان "القوات الامنية فرضت حظراً للتجوال في قضاء حديثة بمحافظة الانبار".

وأضاف المصدر ان "حظر التجوال جاء لورود معلومات استخباراتية بوجود أحزمة ناسفة داخل القضاء".

هذا وكشفت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الجمعة، تفاصيل ما حدث في قضاء الرطبة.وقال قائد عمليات الأنبار، الفريق الركن نومان الزوبعي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عصابات داعش الإرهابية لم تحرق محطة وقود (الخمسة والعشرين) غرب قضاء الرطبة حسب ما تم تداوله في وسائل الاعلام".وأضاف الزوبعي، أن "ما حصل هو اختطاف محاسب المحطة وسرقة عجلة رأس تريلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع حظر التجوال في حديثة غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع حظر التجوال في حديثة غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).