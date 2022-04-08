النقل تعلن عدد الهزات الأرضية في العراق خلال شهر آذار الماضي

2022/04/08 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة النقل، الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي / قسم الرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، النشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر آذار 2022.

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي، سميرة رضا خلف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (28) هزة ارضية منها (7) هزات أرضية داخل العراق و (21) هزة أرضية داخل إيران وبالقرب من المناطق الحدودية للعراق.وتراوحت قوتها بين (2،4-4،2)درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين(3-18)كم ".

وكشفت عن تركز " النشاط في هذا الشهر بشكل واضح داخل دولة ايران تحديداً في محافظات كرمنشاه وايلام وكردستان وخوسيستان وغيرها حيث بلغ عددها الى واحد وعشرون هزة، اما بقية النشاط فقد تركز في محافظة السليمانية في قضاء كلار وقضاء بدرة في محافظة واسط وهزة واحدة في قضاء تلعفر من محافظة نينوى".

واشارت الى "ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي و هذا مايوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم القاري وتحديداً بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".

يذكر ان مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت تقريرين ، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية او مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر.

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