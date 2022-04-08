شرطة بغداد تحجز 169 دراجة نارية وتسلمها الى قواطع المرور

2022/04/08 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ ثلاثة من افواج الطوارىء في شرطة بغداد، اليوم الجمعة، احتجاز 169 دراجة نارية وتسلمها الى قواطع المرور وذكر بيان للوكالة وتلقته ايرث نيوز، انه “باشرت مفارز فوج طوارىء بغداد التاسع التابع الى قيادة شرطة بغداد بتطبيق خطة منع سير الدراجات النارية وعجلات التكتك ضمن قاطع مسؤولية الفوج حيث […]

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