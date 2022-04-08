حكومة حديثة تنهي تضارب الأنباء حول وجود أحزمة ناسفة وفرض حظر للتجول

2022/04/08 | 23:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت حكومة حديثة اليوم الجمعة، توضيحاً حول فرض حظر للتجول داخل القضاء.وذكر قائممقام حديثة في بيان مقتضب تلقته ايرث نيوز، أنه “لا يوجد اي حظر للتجوال داخل القضاء والوضع الامني مستقراً”.يذكر أن أنباءً تم تداولها، بشأن قيام القوات الامنية بفرض حظر للتجول داخل قضاء حديثة، وذلك بعد معلومات بوجود أحزمة ناسفة […]

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