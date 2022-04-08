الكهرباء تؤكد استعدادها للصيف المقبل وتفصّل عمليات استيراد الغاز من قطر وإيران

2022/04/08 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه باستنفار جميع الوزارات لصالح الكهرباء، فيما أشارت إلى أن قطر وفرت 1.5 مليون طن من الغاز سنويا.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى لبرنامج الصراحة الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انتاج الكهرباء وصل الى نحو 16 الف ميكاواط"، مبينا أن "وزارة الكهرباء مستعدة لموسم الصيف المقبل".وأضاف، أن "الوزارة قد تصل الى 25 الف ميكاواط بحلول الصيف المقبل"، لافتا الى وجود غرفة عمليات خاصة بالكهرباء دائمة الانعقاد".وأشار إلى أن "بعض المحافظات تتجاوز على حصتها المقررة من الكهرباء"، موضحا أن "ساعات التجهيز محكومة بعدة عوامل". وتابع موسى أن "الحاجة ماتزال قائمة للغاز الايراني"، مبينا أن "الوزارة تستورد 30 مليون متر مكعب من الغاز الايراني يوميا"، لافتا الى أن "حاجة الوزارة ستصل الى 70 مليون متر مكعب من الغاز الايراني يوميا". وأكد، موسى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه باستنفار كل الوزارات لصالح الكهرباء"، مبينا أن "شركة صينية بدأت العمل بمحطة الانبار الغازية".ولفت إلى أن "استيراد الغاز القطري يحتاج الى نحو 15 شهرا، وأنها وفرت لنا 1.5 مليون طن من الغاز سنويا"، موضحا أن "تجهيز الكهرباء في الصيف سيكون افضل من سابق".

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