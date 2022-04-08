الاتحادية تطيح بمطلوب بقضايا ارهابية في بغداد

2022/04/08 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في بغداد .

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (الشعلة) شمال غرب بغداد".

واضافت انه " تم إحالته اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه ".

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