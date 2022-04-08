صحة السليمانية: 90 شخصاً دخلوا للمستشفيات بسبب العاصفة الترابية

2022/04/08 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن دخول 90 شخصا في بعض مستشفيات المحافظة بسبب العاصفة الترابية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العاصفة الترابية ادخلت 90 شخصا للطوارئ في مستشفيي شار و دكتور جمال في السليمانية".

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